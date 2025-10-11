HABER

Kış kapıya dayandı: Orhan Şen'den kar uyarısı! 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıda bulunulan iller arasında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sakarya ve Bartın illeri yer aldı. Batı Karadeniz'de başlayıp şiddetlenecek yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren kendini göstermeye başladı. Hafta sonu yüksek kesimlerde ise kar sürprizi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

6 İL İÇİN 'SARI KODLU' ALARM!

Meteoroloji, sağanak yağışların etkili olacağı 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sakarya ve Bartın illeri yer aldı.

ORHAN ŞEN'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI!

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar ve sağanak uyarısında bulundu. Şen, yaptığı açıklamada hafta sonu kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Şen şu ifadelere yer verdi:

“Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Ilgaz Dağı, Erciyes, Palandöken ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar görülecek. Şehir merkezlerinde olmasını beklemiyoruz ama Erzurum ve Erzincan’da sulu kar görülebilir.”

Özellikle Batı Karadeniz’deki kuvvetli yağışlara dikkat çeken Şen, “Batı Karadeniz’in tamamında yağış kuvvetli. 3-4 yıl önceki su baskınlarının tekrar yaşanmaması için tedbirli olunmalı. Cumartesi günü yağış şiddetlenecek.” dedi.

