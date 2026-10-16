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Kış sofralarının vazgeçilmezi! Baklagillerin bağırsaklara 3 önemli faydası

Uzman Diyetisyen Betül Merd, kışın tüketilen baklagillerle bağırsak sağlığı, tokluk kontrolü ve genel beslenme kalitesinin desteklenebileceğini söyleyerek, "Kuru baklagiller hem ekonomik hem ulaşılabilir hem de besin değeri yüksek seçeneklerdir" dedi.

Kış sofralarının vazgeçilmezi! Baklagillerin bağırsaklara 3 önemli faydası

Uzman Diyetisyen Betül Merd, kuru baklagillerin bitkisel protein ve posa açısından oldukça zengin besinler olduğunu söyleyerek, "Kuru baklagiller, sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli parçalarından biri. Kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya ve kuru bezelye gibi besinler hem bitkisel protein hem de posa açısından oldukça zengin. Özellikle protein içerikleri sayesinde kaslarımızın korunmasına ve vücudumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda içerdikleri lif sayesinde bağırsak sağlığını destekliyor, daha uzun süre tok kalmamıza yardımcı oluyorlar. Bir diğer önemli özellikleri de kan şekeri kontrolüne katkı sağlamaları. Kuru baklagillerin lif ve kompleks karbonhidrat içeriği, karbonhidratların sindirimini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle özellikle kan şekeri takibine dikkat eden bireylerin beslenmesinde de önemli bir yere sahipler" dedi.

"UULAŞILABİLİR VE BESİN DEĞERLERİ YÜKSEK"

Baklagillerin hem ekonomik açıdan ulaşılabilir hem de besin değerleri yüksek gıdalar olduğunu söyleyen Merd, "Peki, kuru baklagilleri ne sıklıkla tüketmeliyiz? Sağlıklı yetişkinlerde, kişinin enerji ve protein ihtiyacına göre değişmekle birlikte, haftada en az birkaç öğünde kuru baklagillere yer vermek oldukça iyi bir alışkanlık. Et tüketmediğimiz öğünlerde de bitkisel protein kaynağı olarak değerlendirebiliriz.

Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Kuru baklagiller tek başına bütün protein ihtiyacımızı karşılayan besinler olarak düşünülmemeli. Ancak tahıllarla ve diğer besin gruplarıyla dengeli şekilde bir araya getirildiklerinde beslenmemizin protein kalitesine önemli katkı sağlayabilirler. ‘Kuru baklagiller gaz yapıyor, bu nedenle tüketemiyorum' diyenler de var. Bunun için kuru baklagilleri önceden suda bekletmek ki biz 72 saat bekletmeyi öneriyoruz, bekletme suyunu döküp taze suda iyice pişirmek ve tüketim miktarını yavaş yavaş artırmak yardımcı olabilir.

Özetle, kuru baklagiller hem ekonomik hem ulaşılabilir hem de besin değeri yüksek seçenekler. Soframızda onlara daha sık yer vererek bağırsak sağlığımızı, tokluk kontrolümüzü ve genel beslenme kalitemizi destekleyebiliriz. Çünkü kış için sağlıklı gıdalar arasında yerini almaktadır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Baklagiller bağırsak
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