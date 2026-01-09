Kışın tehlike kapıda: Felakete davetiye çıkarıyor! İşte ilk belirtileri...

Erzincan’da kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar da arttı. Uzmanlar, odun, soba ve doğal gaz kullanımına bağlı zehirlenmelerin büyük oranda baca temizliğiyle önlenebileceğine dikkat çekti.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgilendirmede bulunan uzmanlar, zamanında temizlenmeyen ve bakımı yapılmayan bacaların kurum ve is biriktirerek işlevini kaybettiğini, bunun da zehirli gazların dışarı atılamamasına yol açtığını belirtti. Özellikle alçak basınçlı ve rüzgârlı havalarda bu gazların yaşam alanlarına sızarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiği ifade edildi.

"Temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkarıyor" diyen uzmanlar, karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk belirtilerinin baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı olduğunu; ileri vakalarda ise baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanabildiğini kaydetti.

Zehirlenme şüphesi durumunda yapılması gerekenleri de sıralayan uzmanlar, camların hemen açılarak ortamın havalandırılması, zehirlenen kişilerin temiz havaya çıkarılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurguladı.