'Kişisel verileri kullanıyor' iddialarına İBB'den açıklama! "Tamamen gerçek dışıdır"

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı habere göre, 'İBB'nin kişisel verileri ele geçirip, kullandığı' iddialarıyla ilgili İBB'den açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Söz konusu iddialar, daha önce İBB Meclisi’nde de gündeme gelmiş olup, kamuoyuna gerekli ve şeffaf bilgilendirme yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm dijital uygulamalar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) tamamen uygun biçimde hizmet vermektedir. Kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması ya da üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir.

"İDDİALAR ASILSIZ VE TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Bu süreçte ortaya atılan iddialar asılsız ve tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür manipülatif içeriklere karşı gerekli hukuki süreç başlatılacak; ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm hizmetlerinde olduğu gibi dijital alanda da şeffaflık, güvenlik ve yasal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"