Kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edilmişti! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı

'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı ve dark web üzerinden satıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İkisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, ikisi de İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DAHA ÖNCE 15 KİŞİ GÖZLATONA ALINMIŞTI

Bahsi geçen soruşturmada daha önce de 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözlatına alınan isimler ise şu şekilde:

Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin darkwebde satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir."