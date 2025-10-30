HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edilmişti! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı

'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden milyonlarca kişinin verilerinin sızdırıldığı ve satıldığı iddiası ile başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

Kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edilmişti! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı ve dark web üzerinden satıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İkisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, ikisi de İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edilmişti! İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı 1

DAHA ÖNCE 15 KİŞİ GÖZLATONA ALINMIŞTI

Bahsi geçen soruşturmada daha önce de 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözlatına alınan isimler ise şu şekilde:

Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel.

Kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edilmişti! İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı 2

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin darkwebde satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışma yaratan karar: GTA 6'nın videoları bile etkilenebilir!Tartışma yaratan karar: GTA 6'nın videoları bile etkilenebilir!
Giriş katında başlayan yangın evi küle çevirdiGiriş katında başlayan yangın evi küle çevirdi

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.