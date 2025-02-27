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  4. Kıskıvrak yakalandı! Uyuşturucu satıyordu, düzenlenen operasyonda üzerinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Kıskıvrak yakalandı! Uyuşturucu satıyordu, düzenlenen operasyonda üzerinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.02.2025 16:52
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Düzce’de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın evine baskın düzenlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıskıvrak yakalandı! Uyuşturucu satıyordu, düzenlenen operasyonda üzerinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

5 PARÇA HALİNDE 300 GRAM BULUNDU

Düzenlenen operasyonda 5 parça halinde toplam 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para, 1 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen bonzai hammaddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen defter parçaları ele geçirildi. 12 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. (50), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu operasyonu
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