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Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor... Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
23.02.2025 08:02
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AK Parti kısmi af için harekete geçti. Covid-19 zamanı çıkarılan düzenleme genişliyor. Daha önce 31 Temmuz 2023'te cezası kesinleşmiş olan ve denetimli serbestliğine 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlüler cezalarını dışarıda tamamlamıştı. Yeni düzenlemeye göre 31 Temmuz 2023'te suçu işlemiş olan ancak cezası belli olmayan hükümlüler de bu haktan faydalanacak.

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor... Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Bütün dünyayı saran COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

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CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLANLAR FAYDALANMIŞTI

Temmuz 2023’te yapılan denetimli serbestlik düzenlemesinden bu yana çıkarılan yasanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışmalar yapılıyordu. Bu düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında dışarıda infaz etmelerini öngörüyordu. 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu kolaylık aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamamıştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin de sıcak baktığı yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınması planlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber’in yayınında bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti.

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PARTİLER UZLAŞIRSA HAREKETE GEÇİLECEK

Muhalefet partileri de bir süredir, kamuoyunda COVID izni olarak bilinen düzenleme konusunda yeni bir adım atılmasını gündeme getiriyor. Bu konuda TBMM’ye verilen kanun teklifleri de var. Son olarak İyi Parti, aynı konuda kanun teklifi verdi. AK Parti kaynakları, yakında TBMM gündemine gelecek Yargı Paketi’nin görüşmeleri sırasında partilerin uzlaşması durumunda ortak imza ile önerge ile ekleme yapılabileceğini söyledi.

KRİTİK TARİH 31 TEMMUZ 2023

Düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak. Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar faydalanacak. Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Yapılacak yeni düzenleme ‘Kısmi af’ olarak nitelendiriliyor. Eski düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla sadece cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.

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BU KEZ 'SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH' ESAS ALINACAK

AK Parti kaynakları, eski düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna tartışmaların da haklılığına dikkat çekerek “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı, aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Ama bu gecikme de insanların kendilerinden kaynaklanmayan bir gecikme, yargı süreçlerinden kaynaklanan bir gecikme. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O sebeple 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınmalı. Evrensel hukuk kuralları bunu gerektiriyor” dedi.

SAYI HENÜZ BİLİNMİYOR

AK Parti ve Adalet Bakanlığı kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeden faydalanacak olanların sayısının belli olmadığını belirterek “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı çıkarılabilir, ancak cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Şu anda toplam bir sayı ortaya çıkmaz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
af cezaevi hükümlü ak parti
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