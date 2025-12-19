HABER

Kız arkadaşı tarafından çalılıkların arasında ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç, kız arkadaşının cep telefonundaki "konum bulma" uygulamasıyla yaptığı takip sonucunda çalılık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Aşoğlu (31) ile kahvaltı yapmak üzere sözleşen ancak kendisine bir türlü ulaşamayan kız arkadaşı durumdan şüphelendi. Erkek arkadaşının telefonuna cevap vermemesi üzerine cep telefonundaki konum takip uygulamasını kullanan genç kadın, sinyalin Köroğlu Caddesi’ndeki yeşillik alanı göstermesi üzerine bölgeye gitti. Çalılıkların arasında Aşoğlu’nu hareketsiz halde bulan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Aşaoğlu’nun başından tabancayla vurulduğu ve silahın da yanında olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

