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  4. Kız arkadaşının abisi tarafından vuruldu! Hayatını kaybetti

Kız arkadaşının abisi tarafından vuruldu! Hayatını kaybetti

14.03.2025 00:00
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, kız arkadaşının abisi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Kız arkadaşının abisi tarafından vuruldu! Hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Yenikent’te İ.D. isimli şahıs ile kız arkadaşı H.Ç.A. arasında, il dışına çıkmak istemesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce H.Ç.A isimli şahıs abisi M.Ç.’yi çağırdı. Olay yerine gelen M.Ç. ile İ.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahla İ.D.'ye ateş eden M.Ç., hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.’yi yakaladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kız arkadaş
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