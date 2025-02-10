Kız arkadaşının taciz edildiğini iddia etti! İş yerini basıp dehşet saçtı! 3 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Adana'da 20 yaşındaki T.A. isimli şahıs medikal ürünler satan bir dükkana saldırı düzenledi. Ortaya çıkan saldırı görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

TACİZ İDDİASI!

Adana’nın Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana gelen olayda kız arkadaşının taciz edildiğini iddia eden 20 yaşındaki T.A. beraberindeki M.B.A (20), K.E. (20) ile iş yerini silahla bastı.

HASSAS İÇERİK | Adana'da 20 yaşındaki bir şahıs, kız arkadaşının taciz edildiği iddiasıyla bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/bDJicMJYNM — Mynet (@mynet) February 10, 2025

Ekol TV'nin haberine göre T.A. silahlı saldırıda bulunurken o esnada iş yerinde olan Özgür O. E. (43), Fuat K. (64) ve Oğuzhan S. (29) saldırıda hayatını kaybetti. Şüpheli T.A. yakalanırken T.A.’nın beraberinde bulunan şüpheliler M.B.A. ve K.E.’yi arama çalışmaları sürüyor.