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Kız arkadaşının taciz edildiğini iddia etti! İş yerini basıp dehşet saçtı! 3 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.02.2025 21:13
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Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerine silahlı düzenlendi. 20 yaşındaki T.A. isimli şahıs kız arkadaşının taciz edildiğini iddia ederek iş yerinde dehşet saçtı. 3 kişiyi öldüren T.A. kısa sürede yakalandı.

Kız arkadaşının taciz edildiğini iddia etti! İş yerini basıp dehşet saçtı! 3 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Adana'da 20 yaşındaki T.A. isimli şahıs medikal ürünler satan bir dükkana saldırı düzenledi. Ortaya çıkan saldırı görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

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TACİZ İDDİASI!

Adana’nın Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana gelen olayda kız arkadaşının taciz edildiğini iddia eden 20 yaşındaki T.A. beraberindeki M.B.A (20), K.E. (20) ile iş yerini silahla bastı.

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Ekol TV'nin haberine göre T.A. silahlı saldırıda bulunurken o esnada iş yerinde olan Özgür O. E. (43), Fuat K. (64) ve Oğuzhan S. (29) saldırıda hayatını kaybetti. Şüpheli T.A. yakalanırken T.A.’nın beraberinde bulunan şüpheliler M.B.A. ve K.E.’yi arama çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Adana saldırı
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