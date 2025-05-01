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2 yaşındaki bebeği kız arkadaşıyla ilişki yaşarken ağladığı için dövmüş! Denizli'de caniye ters kelepçe: İfadesi 'pes' dedirtti

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Denizli’de iddiaya göre bir vicdansız, kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeği A.K.'yi acımasızca darbetti. Hastaneye darp izleriyle gelen bebeğin aldığı darbeden dolayı sağ gözü tamamen kapalıydı ve sağ kolunda yara vardı. Suçlamaları reddeden Süleyman Danış (24) tutuklanıp başı eğilerek ters kelepçeyle cezaevine gönderildi. İlk ifadesi ortaya çıkan şahıs 'pes' dedirtti.

Denizli, 2 yaşındaki A.K.'yi döven caniyi konuşuyor. İnfial yaratan olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu A.K.’yi Sarayköy Devlet Hastanesi’ne getirdi.

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BEBEĞİN GÖZÜ KAPANDI

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

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Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Süleyman Danış'ın darbettiğini öne sürdü.

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S.B.D., emniyetteki ifadesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini ve bu nedenle komşulardan yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

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BEBEĞİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Fiziki şiddete maruz kalan bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

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"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN TAKİPÇİ OLACAĞIZ"

Şiddete maruz kalen bebeğe sahip çıkarak adli sürece dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

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İDDİALARI REDDEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 yaşındaki A.K.’yi acımasızca darp ettiği ileri sürülen Süleyman Danış'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde çocuğu darp ettiği iddialarını reddeden şüpheli Danış çocuğu darp etmediğini savundu.

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ADLİYEDEN TERS KELEPÇEYLE ÇIKARILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Süleyman Danış'ın ters kelepçe ve başı eğilerek adliyeden çıkarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Öte yandan, anne S,B.D.’nin ise koruma altındaki çocuğun bakım ihtiyaçlarından dolayı yanında bulunduğu, adli sürecin ise ileriki günlerde sürdürüleceği öğrenildi.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: İLİŞKİ YAŞARKEN OLDU, HATIRLAMIYORUM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; S.B.D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.

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(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli darp bebek
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