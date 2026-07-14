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Kız kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde kaldı

Samsun'da kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri ekiplere haber verdi. Bir eve giren ekipler ise 60 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının akli dengesi yerinde olmayan kardeşiyle yaşadığı ve yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Kız kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde kaldı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 60 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Kız kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde kaldı 1

KOKUDAN RAHATSIZ OLDULAR

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir daireden gelen yoğun kokudan rahatsız olan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLE 1 HAFTA

Evde bulunan S.B, ekiplerin kapıyı açmasının ardından kız kardeşi Mualla B. ile aynı evde yaşadığını, kardeşinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini ve durumu kimseye bildirmediğini söyledi.

Yapılan incelemelerde, S.B'nin akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Mualla B'nin cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun koku
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