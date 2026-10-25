Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçakladı

Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Oduncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.V. (21), kız meselesi yüzünden çıkan kavgada E.Y.’yi (29) sol göğsünden, S.E.’yi (19) ise sol dizinden bıçakladı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.V., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli E.V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır