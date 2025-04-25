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Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şoku: Vaka sayısı 56'ya yükseldi!

Çorum'da bir öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'ya yükseldi.

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şoku: Vaka sayısı 56'ya yükseldi!
Nilgün Akbıyık

İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda bazı öğrenciler, dün akşam yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 25 öğrenci tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 25 öğrenci, yurtlarına döndü.

AA-20250425-37743099-37743097-CORUMDA_GIDA_ZEHIRLENMESI_SUPHESIYLE_HASTANEYE_BASVURAN_OGRENCI_SAYISI_56YA_YUKSELDI

Gece saatlerinde ise aynı şikayetlerle hastaneye başvuran 31 öğrenci daha tedavi edildikten sonra yurtlarına gönderildi.

TAVUKTAN ŞÜPHELENİLİYOR

Öğrencilerin, menüde yer alan tavuk yemeğinden etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kız yurdunda kalan 25 öğrenci, bulantı ve kusma şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme yurt
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