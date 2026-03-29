HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kız öğrencisine uygunsuz mesajlar atan öğretim görevlisi meslekten atıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi hakkındaki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı.

Kız öğrencisine uygunsuz mesajlar atan öğretim görevlisi meslekten atıldı

Olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yaşandı.

Kız öğrencisine uygunsuz mesajlar atan öğretim görevlisi meslekten atıldı 1

İddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi. Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında ’kamu görevinden çıkarma’ teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından M.B., Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı.

Kız öğrencisine uygunsuz mesajlar atan öğretim görevlisi meslekten atıldı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.