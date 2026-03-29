Kız öğrencisine uygunsuz mesajlar atan öğretim görevlisi meslekten atıldı

Olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yaşandı.

İddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi. Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında ’kamu görevinden çıkarma’ teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından M.B., Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı.



