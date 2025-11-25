HABER

Kız yurdunda patlayan su borusu nedeniyle bazı odaları su bastı

Bilecik'te yapımı bu yıl tamamlanan kız yurdunu su bastı. Geçtiğimiz Ekim ayında kapılarını öğrencilere açan yurtta daha önce de su borularının patlaması sonucu bazı odaları su basmıştı.

2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projede toplam 20 bin metrekare alana yapılan ve bu yıl tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Halime Hatun Kız Yurdu'nda bazı odaları, patlayan su borusu nedeniyle su bastı.

ÖĞRENCİLER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Gece saatlerinde yaşanan olayda öğrenciler şaşkınlık yaşadı. Vize haftasında olduklarını ve sınavlara çalıştıklarını ifade eden öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında kapılarını öğrencilere açan yurtta daha önce de su borularının patlaması sonucu bazı odaları su basmıştı.

Kaynak: İHA

Bilecik su baskını yurt
