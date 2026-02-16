HABER

Kızamık salgını başkenti alarma geçirdi: 7 okul harekete geçti! 60 çocuğa bulaştı

İngiltere’nin başkenti Londra’da okul ve kreşlerde patlak veren kızamık salgını endişe yarattı. Kuzey Londra’daki bazı eğitim kurumlarında hızla yayılan salgında 60’tan fazla çocuğun hastalandığı açıklandı. Yetkililer, vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

Sedef Karatay Bingül

Salgının merkez üssü olarak gösterilen Enfield bölgesinde yedi okul ve bir kreşte vakalar tespit edildi. Enfeksiyonların bildirilmesinin ardından en az bir düzine çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Aile hekimliği hizmeti veren NHS Ordnance Unity Centre For Health tarafından yapılan açıklamada, Enfield ve komşu Haringey’de en az yedi okulda enfeksiyonun doğrulandığı ve yayılmanın sürdüğü belirtildi.

Aile hekimliği kliniği açıklamada, "Enfield ve Haringey'deki en az yedi okulda enfeksiyon doğrulandı ve yayılmaya devam ediyor."

"DAHA GENİŞ ÇAPLI SALGIN" UYARISI

Enfield Halk Sağlığı Direktörü Dr. Dudu Sher-Arami, salgının başkent genelinde hızla yayılabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

Şehir genelinde yoğun ulaşım ve hareketlilik nedeniyle vakaların yalnızca belirli okullarla sınırlı kalmayabileceği, "çok daha büyük ve geniş çaplı bir Londra salgınına" dönüşebileceği ifade edildi.

KIZAMIK NASIL BULAŞIYOR?

Oldukça bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, genellikle soğuk algınlığı benzeri belirtilerle başlıyor. Ateş, öksürük ve burun akıntısının ardından birkaç gün içinde ciltte kırmızı döküntüler ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre tek bir enfekte kişi, aşılanmamış 18 kişiye kadar virüs bulaştırabilir.

DÜŞÜK AŞILAMA ORANLARI ENDİŞE YARATIYOR

Yetkililer, Londra’daki son salgının, başkentteki kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı uygulanan MMR aşısı oranlarının düşüklüğüyle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının aşı takvimini kontrol etmeleri ve eksik dozları tamamlamaları çağrısında bulundu.

Sağlık otoriteleri, belirtiler gösteren çocukların okula gönderilmemesi ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlattı.

