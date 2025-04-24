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Kızılay’dan İstanbul’da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara kumanya desteği

Türk Kızılay, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6,2’lik depremin ardından toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara ikram araçları ve ekipleriyle kumanya dağıttı.

Kızılay’dan İstanbul’da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara kumanya desteği

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gelişmeleri yakından takip eden Türk Kızılay, Afet Müdahale Merkezi ile şubeleri üzerinden ekiplerini hızla bölgeye sevk etti. Saat 18.00 itibarıyla İstanbul genelinde binden fazla çalışan ve gönüllü ile 65 mobil ikram aracı tarafından güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara çorba, kumanya, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımı yapıldı.

Gelişmeleri AFAD Koordinasyon Merkezi’nden takip eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok şükür can kaybı yok. İstanbul’daki 39 ilçe şubemiz ve 42 bini aşkın gönüllümüzle tam teyakkuz hâlindeyiz. Bölgeye sevk edilmek üzere yolda olan araçlarımızın ulaşmasıyla halihazırda 65 olan mobil ikram aracı sayımızı 100’e çıkaracağız.

Sahadaki çalışan ve gönüllü sayımızı da 3 bine yükseltmeyi planlıyoruz. Çay, çorba ve kumanya dağıtımlarımız aralıksız sürüyor; gece boyunca görevimizin başında olacağız. Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlarımız +90 552 150 18 68 numaralı WhatsApp hattımızdan bilgi alabilir" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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