Kızılcahamam’da kar yağışı etkili oldu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Soğuksu Milli Parkı, beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntülere sahne oldu.

İlçe genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle Soğuksu Milli Parkı’nda bir kış manzarası oluşturdu. Çam ağaçlarının dallarında biriken karlar ve yürüyüş yollarını kaplayan beyaz örtü, ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sundu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte milli parka gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, karla kaplanan orman dokusu ve sisle bütünleşen manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı. Beyaz örtüyle kaplana Soğuksu Milli Parkı, dron ile havadan görüntülendi.

Kızılcahamam’da kar yağışı etkili oldu 1

Kızılcahamam’da kar yağışı etkili oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

