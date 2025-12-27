Kızılcahamam’da kar yağışı etkili oldu

İlçe genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle Soğuksu Milli Parkı’nda bir kış manzarası oluşturdu. Çam ağaçlarının dallarında biriken karlar ve yürüyüş yollarını kaplayan beyaz örtü, ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sundu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte milli parka gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, karla kaplanan orman dokusu ve sisle bütünleşen manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı. Beyaz örtüyle kaplana Soğuksu Milli Parkı, dron ile havadan görüntülendi.

