Kızılcık Şerbeti tepkilerin hedefi olmuştu! RTÜK harekete geçti: "Gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır"

Show TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin takip ettiği Kızılcık Şerbeti 4. sezon ilk bölümüyle tepki çekmişti. Dizinin yeni sezonunda Doğa ile Firaz arasındaki yasak aşk herkesi şaşkına çevirdi.

Yasak aşkın nedeni ise 'soğukluk' ve 'işkoliklik' olarak adlandırıldı. Bu durum ise herkes tarafından tepkiyle karşılandı ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Konuyla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"AİLE, BİZİ BİRBİRİMİZE KENETLEYEN EN GÜÇLÜ BAĞLARDIR"

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.

"GEREKLİ İŞLEMLER İVEDİLİKLE YAPILACAKTIR"

Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

"ÜST KURUL GEREĞİNİ KARARLILIKLA YERİNE GETİRECEKTİR"

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle “Aile Yılı” vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.

"BU DUYARLILIĞIN ARTARAK SÜRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlerimiz ile millî-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz"