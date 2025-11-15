HABER

Kızıldağ’da kar etkili oldu

Erzincan’ı Sivas’a bağlayan 2190 rakımdaki Kızıldağ Geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Erzincan - Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri tedbir aldı, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Doğu Anadolu’nun güney ve batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya’da, gece saatlerinden sonra Elazığ’da, sabah saatlerinden Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum’un güneyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

