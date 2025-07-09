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Kızıldeniz'de tansiyon yükseldi! İnsansız araçlar ve füzelerle saldırdılar...

Yemen'deki Husiler, İsrail limanlarını kullandığı gerekçesiyle Kızıldeniz'de Magic Seas adlı gemiye insansız araçlar ve füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırı sonrası geminin battığı görüntüler paylaşılırken, mürettebatın Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.

Kızıldeniz'de tansiyon yükseldi! İnsansız araçlar ve füzelerle saldırdılar...
Çiğdem Sevinç

Yemen'deki Husiler, sosyal medya hesaplarından Kızıldeniz'de Hudeyde kıyıları açıklarında seyreden Magic Seas gemisine düzenledikleri saldırının görüntülerini paylaştı. Videoda, Husilerin insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırının ardından silahlı grupların gemiye çıkarma yaptığı ve geminin daha sonra Kızıldeniz'de tamamen battığı görülüyor.

Kızıldeniz de tansiyon yükseldi! İnsansız araçlar ve füzelerle saldırdılar... 1

"UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİLER"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen açıklarındaki Magic Seas gemisine 2 insansız deniz aracı, 3 insansız hava aracı (İHA) ve 5 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirterek, “Mürettebatın gemiyi terk etmesine izin verdik. Saldırı, gemiye çok sayıda uyarı ve çağrı yapılmasından sonra gerçekleşti. Gemi mürettebatı bu uyarıların tamamını görmezden geldi. Gemiyi İsrail’deki limanları kullandığı gerekçesiyle hedef aldık ve gemi battı” dedi.

Kızıldeniz de tansiyon yükseldi! İnsansız araçlar ve füzelerle saldırdılar... 2

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Magic Seas gemisinin mürettebatını kurtardıklarını duyurdu.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlerle bağlantılı olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere saldırılar düzenliyor.

Kızıldeniz de tansiyon yükseldi! İnsansız araçlar ve füzelerle saldırdılar... 3

Kızıldeniz de tansiyon yükseldi! İnsansız araçlar ve füzelerle saldırdılar... 4

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yemen gemi
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