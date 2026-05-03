Kızılırmak Vadisi’nde sis bulutları görsel şölen oluşturdu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyü çevresinde etkili olan sis bulutları, havadan görüntülendi. Kızılırmak Nehri’nin beslediği Kapulukaya Barajı, geniş göl manzarası, yeşil tarım arazileri ve köy yerleşimiyle etkileyici görüntüler oluşturdu. Bölgede etkili olan sis, zaman zaman vadinin üzerini örterken, bulutların arasından görünen doğal güzellikler izleyenlere görsel şölen sundu. Görüntülerde, Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü de yer aldı. Baraj gölü, Kızılırmak Vadisi, kayalık alanlar ve köy manzarasıyla birleşen sis bulutları, bölgeye farklı bir atmosfer kattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır