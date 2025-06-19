Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan cani baba ile ilgili yeni gelişme! Tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da Turgay T., apartmanın içinde kızına şiddet uyguladı. Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay T.'nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Turgay T.'yi dün gözaltına aldı. Baba Turgay T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı. İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba, tutuklandı.