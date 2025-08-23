HABER

Kızını bıçakla kovalayan anne gözaltına alındı

Adana'da 11 yaşlarındaki kızını ekmek bıçağıyla kovalayan anne gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kızını bıçakla kovalayan anne gözaltına alındı

Olay, öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fenalık geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, 11 yaşlarındaki kızına ekmek bıçağıyla saldırdı. Kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, olay yerinden uzaklaştırmak isterken, çocuğu saçından yakalayan kadın ise onu çekip düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, bindirildiği motosikletle uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anneyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

