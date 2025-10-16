HABER

Kızının yanlışlıkla vuran baba intihar etmişti! Faciaya neden olan tartışmanın nedeni belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşanan olayda bir aile içi tartışma sırasında baba silahını çıkarmış, bir kızını yanlışlıkla vurmuştu. Kızı ağır yaralanırken baba da aynı silahla intihar etmişti. Aile içinde faciaya neden olan tartışmanın nedeni belli oldu. Öte yandan ağır yaralanın kızın ameliyatının iyi geçtiği durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ufuk Dağ

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, evde aile içinde çıkan tartışmada kazara babası Muzaffer Yıldız (60) tarafından tabancayla vurulan Meltem Yıldız’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kızını yaraladıktan sonra intihar eden baba Muzaffer Yıldız'ın araç almak için 2 oğlu ve kızından para istediği, olumsuz cevap alınca kavganın çıktığı öğrenildi.

KIZINI YANLIŞLIKLA VURDU

Olay, geçen 13 Ekim’de saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 323’üncü Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabancanın kazara ateş alması sonrası kızı Meltem Yıldız’ı (34) karnından vuran Muzaffer Yıldız, kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye, kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, karnından yaralanan Meltem Yıldız ise ameliyata alındı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Muzaffer Yıldız toprağa verilirken, kızı Meltem Yıldız’ın ise ameliyatının başarılı geçtiği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olaya dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Muzaffer Yıldız’ın bir araç satın almak istediği ve bu nedenle evde bulunan kızı Meltem Yıldız ile 2 oğlundan para istediği öğrenildi. Çocuklarının olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktığı ve Muzaffer Yıldız’ın tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkardığı belirtildi. Muzaffer Yıldız’a aile bireylerinin müdahale ettiği ve bu sırada da tabancanın yanlışlıkla ateş aldığı öğrenildi. Merminin kızına isabet etmesi sonucu Yıldız’ın tabancayı başına tutarak ateşlediği öğrenildi. (DHA)

