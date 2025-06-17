HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

KKKA kabusu! Ciddi artış var: "1000'e yakın vaka ve 50'ye yakın ölüm" Özellikle bu bölgelere dikkat!

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren kene vakalarına dikkat çekerek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında geçen yıla oranla vaka sayısında artış yaşandığını belirtti. Türkiye’de son 20 yılda toplam KKKA vaka sayısının 15-20 bin civarında olduğunu vurguladı.

KKKA kabusu! Ciddi artış var: "1000'e yakın vaka ve 50'ye yakın ölüm" Özellikle bu bölgelere dikkat!

ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

0340

"KKKA İLE BİRLİKTE ENFEKSİYON HASTALIKLAR GÜNDEMDE"

Kene kaynaklı ölümler sonrası enfeksiyon hastalıklarının yeniden gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Covid-19 döneminde de benzer şekilde enfeksiyon hastalıkları ön plana çıkmıştı. Şimdi de onunla kıyaslanamayacak kadar az olmakla birlikle KKKA ile birlikte enfeksiyon hastalıkları gündeme geldi. Keneler bölgemizde ve dünyada yaygın olarak bulunmakta. Keneleri tamamen temizlemek mümkün değil. Parklar, bahçeler, çocukların ve insanların yoğun bir şekilde gittikleri yerlerin ilaçlanması gerekir ama tamamen yok etmek mümkün değil. Keneler aslında sadece insanlardan ya da sadece sıcakkanlı hayvanlardan kan almak için yapışan ya da beslenmeye çalışan bir hayvan. Sorun kenenin taşıyabileceği hastalıklarda sadece KKKA değil. Belki en yaygın ve ölümcül olanı KKKA ama bunun dışında tifüs benzeri hastalıklar, döküntü ile seyreden kene kaynaklı beyin iltihabı gibi kenenin onu taşıması kaydıyla pek çok hastalığa neden olabilir. Şu an gündemimizde olan ve bizim bölgemizde de vakalara neden olan bazı tür kenelerde KKKA virüsünün bulunması, bu virüsü taşıyorsa keneler size temas ettiği zaman bunu size bulaştırma riski yüksek olacaktır" dedi.

PROF.-DR.-YILDIZ-KKKA-ULKEMIZDE-1000E-_769250_227180

"ÖNCEKİ YILLARA GÖRE VAKA SAYISI FAZLA OLACAK"

Prof. Dr. Orhan Yıldız, hastalığın kene ısırıklarının 1000'de 1'inde görüldüğünü, her kene ısırmasının hastalık anlamına gelmediğine dikkat çekerek, "Uçaktan kene atıldığı gibi spekülatif haberler, yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Biz, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de, vaka sayılarında artış görüyoruz. Ülkemizde son 20 yılda görülen toplam KKKA vaka sayısının 15-20 bin civarında olduğunu biliyoruz. Bu yıl belki önceki yıllara göre vaka sayısı fazla olacak gibi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı her yıl ülkemizde 1000'e yakın vaka ve 50’ye yakın ölüme neden oluyor. Bu da yüzde 5'e tekabül ediyor. Her KKKA bulaşan 100 kişiden 5’inin ölümüne neden olabilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu yıl belki önceki yıllara göre sanki vaka sayısı fazla olacak gibi. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artabileceğini düşünüyoruz" dedi.

BU BÖLGELERE DİKKAT

Kenenin Tokat ve civarında çok yaygın görüldüğünü söyleyen Yıldız, "Her kene ısırığının KKKA hastalığına neden olduğu yanlış bir düşünce. Virüsü taşıyor olması gerekiyor. Virüsü taşımıyorsa herhangi bir bulaştırıcılık söz konusu olmayacaktır. Bu oran çok düşük. Sadece bizim bölgemizde bir hat çizecek olursak Tokat, Çorum, Sivas, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ilçeleri gibi bölgeler sayılabilir. Bu bölgelerdeyseniz daha dikkatli olmanız gerekiyor" dedi.

20250613aw475370-0

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran MOSSAD binasını vurdu: Dumanlar yükseldi!İran MOSSAD binasını vurdu: Dumanlar yükseldi!
Yer: Diyarbakır! İki grup arasındaki kavga kanlı bitti!Yer: Diyarbakır! İki grup arasındaki kavga kanlı bitti!

Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon kene kırım kongo kanamalı ateşi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de bir ilkti! Lüks AVM kapanıyor... Mali zorlukları kaldıramadı: Maaş detayı dikkat çekti

Türkiye'de bir ilkti! Lüks AVM kapanıyor... Mali zorlukları kaldıramadı: Maaş detayı dikkat çekti

İcralık oldu, evinden atıldı! Defalarca intiharın eşiğine geldi... Yeni iş buldu

İcralık oldu, evinden atıldı! Defalarca intiharın eşiğine geldi... Yeni iş buldu

Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı

Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı

Cani adam trafikte tartıştığı kişiyi kemerle boğmaya çalıştı

Cani adam trafikte tartıştığı kişiyi kemerle boğmaya çalıştı

Yusuf Yerkel'e yeni görev... Türkiye'yi temsil edecek

Yusuf Yerkel'e yeni görev... Türkiye'yi temsil edecek

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.