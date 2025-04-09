KKTC'de "Anavatana Saygı, Vefa'ya Çağrı" yürüyüşü yapıldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüşe YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Davul zurnalar eşliğinde Kuğulu Park'tan başlayan "Anavatana Saygı, Vefa'ya Çağrı" yürüyüşünde göstericiler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yönelik söylemleri protesto etti.

Yürüyüşe katılanlar, "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak", "Go Home değil, Welcome", "Geldik yerleştik tek derdimiz kardeşlik" pankartları taşıdı.

Büyükelçilik önünde, Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı.

Arıklı ile bazı katılımcılar Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne, "Şükran sana Anavatan" yazılı teşekkür çelengi bıraktı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Arıklı, hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadıklarını belirterek, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan tüzük değişikliğinin ülkedeki bazı kesimler tarafından Türk Büyükelçiliğine saldırı aracı olarak kullanıldığını kaydetti.

Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisine saygılarımızı sunmak için buradayız. Bugün sembolik bir eylem yaptık. 26 Nisan'da miting yapacağız. Kıbrıs'ta Mücahit ile Mehmetçik birlikte can verdi. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz."

Bakanlar Kurulu'nun tüzük değişikliği ile liselerde başörtüsünü serbest bırakmasını desteklediklerini belirten Arıklı, hükümetin başörtüsü konusunda attığı adımla konunun kendileri için kapandığını vurguladı.

OLAY

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler sürecinde bazı çevreler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisini hedef alan söylemlerde bulunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır