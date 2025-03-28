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  4. KKTC'de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: 'Bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz'

KKTC'de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: 'Bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2025 19:12
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir okulda başörtülü bir öğrenci, okul yönetiminin keyfi uygulaması nedeniyle okula alınmadı. Yaşanan rezaleti şiddetle kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarf ettikleri cümleler ise vahimdir. " dedi.

KKTC'de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: 'Bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmadı. Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü şekilde okula girmek istemesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri tarafından engellenen öğrenci, diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtti ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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