KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybetmişti! Elmas Demir'in cenazesi toprağa verildi

Girne Limanı'ndan Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 5 çocuk annesi Demir'in cenazesi, yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunarak memleketi Eskişehir'e getirildi.

Demir için Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İlahiyat Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Demir'in cenazesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Demir'in eşi ve çocuklarının yanı sıra Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve yakınları katıldı.

OLAY

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC, geminin batmasının ardından 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır