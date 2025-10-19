KKTC'deki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama! "Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten KKTC'deki seçimlerden sonra açıklama geldi. Yılmaz ve Çelik'ten KKTC'nin yanında olunacağına ilişkin mesajlar geldi.

CEVDET YILMAZ: "KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK: "EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.

Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz."