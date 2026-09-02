KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, TCG Işın ve TCG Alemdar tarafından batıkta gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel, "Böylelikle resmi kayıtlara göre hayatını kaybeden vatandaş sayımız 9’a yükselirken, kayıp sayımız 19’a düşmüştür" dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarının desteğiyle kesintisiz sürdürüleceğini vurgulayan Üstel, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren söylediğimiz gibi; sorumlusu kim olursa olsun, bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

"GÖREVDEN ALDIĞIMI KENDİSİNE BİLDİRDİM"

Soruşturma kapsamında alınan idari tedbirlerin genişletildiğini açıklayan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığını duyurdu. Üstel, "Bugün gelinen noktada, Polis Genel Müdürlüğümüzün, yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla, kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayım. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim" dedi.

Başbakan olarak soruşturmanın selameti için gerekli idari tedbirleri almanın görevi olduğunu belirten Üstel, "Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı. Üstel, Arıklı’nın yürüttüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili bundan sonraki süreçte Anayasa’nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.

"SİYASİ BİR KARAR DEĞİL"

Görevden alma kararının Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) yönelik siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, "Özellikle ifade etmek isterim ki bu karar, Yeniden Doğuş Partisi’ne, onun kurumsal kimliğine veya YDP’ye gönül vermiş kardeşlerimize yönelik siyasi bir karar değildir" dedi.

Koalisyon ortaklarıyla dört buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını kaydeden Üstel, Arıklı’ya bugüne kadar verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Üstel, "Erhan Arıklı ile de dört buçuk yıl boyunca birlikte çalıştık, ülkemiz adına birçok projeye birlikte imza attık. Kendisine bugüne kadar ülkemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"MASUMİYET KARİNESİ HERKES İÇİN GEÇERLİDİR"

Görevden alma kararının suçluluk anlamına gelmediğinin altını çizen Üstel, "Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir" dedi.

Soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf şekilde sürdürüleceğini belirten Üstel, ihmali veya sorumluluğu bulunanların yargının vereceği karar doğrultusunda hesap vereceğini ifade etti. Üstel, devlet olarak önceliklerinin kayıplara ulaşmak, ailelerin yanında olmak ve facianın bütün gerçeklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve KKTC halkına sabır diledi.

GİRNE'DE ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır