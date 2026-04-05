Koca dehşeti! Eşini tüfekle vurarak öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Şefik S. (39), tartıştığı eşi Selver S.'yi (35) av tüfeğiyle öldürdü. Korkunç cinayetin ardından katil zanlısı Şefik S. gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Şefik S. ve eşi Selver S. arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik sırasında Şefik S., evde bulunan tüfekle Selver S.'ye ateş açtı.

KOMŞULAR İHBARDA BULUNDU

Selver S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selver S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şefik S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Okuyucu Yorumları
maddi problemler işsizlık ınsanların pıskolojısını bozdu
insanların psikoloji si ne hale getirildi yazık
idam geri gelmeli
