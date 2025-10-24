HABER

Koca engerek ile kedinin hayatta kalma mücadelesi kameraya yansıdı

Tunceli’de ısırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek ile kedinin kavgası kameralara yansıdı.Olay, Tunceli’de meydana geldi.

Tunceli’de ısırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek ile kedinin kavgası kameralara yansıdı.

Olay, Tunceli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı ile kedi karşı karşıya geldi.

Kısa süreli gerilimli anların yaşandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kedinin, yılanı uzaklaştırmaya çalıştığı görülen görüntülerde, yılanın da kendini savunduğu dikkat çekti.

O esnada olay yerinden geçen doğa koruma görevlisi Murat Özel, kedi ile yılanın kavgasını sonlandırarak yılanı tekrar doğal ortamına bıraktı. Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

