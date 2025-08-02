Kocaeli 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, gün boyunca kısa süreli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 21°C ile 29°C arasında değişecektir. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Nem oranı da yüksek olacaktır.

3 Ağustos Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacaktır. 4 Ağustos Pazartesi günü ise tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 32°C arasında değişecek. Nem oranı yine yüksek kalacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kısa süreli sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih etmek önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle UV endeksi yüksek olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı ona göre yapmak önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından faydalı olacaktır.