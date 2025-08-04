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Kocaeli 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Kocaeli 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 20°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı 25 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31°C, 6 Ağustos Çarşamba günü ise 32°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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