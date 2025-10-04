Kocaeli 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı ise %58 civarında olacak. Rüzgar saatte 2.9 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:00'dir. Gün batımı saati 18:37 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. 5 Ekim Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 12°C ile 23°C arasında seyredecek. 6 Ekim Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 25°C arasında olacak. 7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıkların 14°C ile 20°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde özellikle 4 Ekim'deki sağanak yağmurlar için şemsiye bulundurmak iyi bir fikirdir. Sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında olacağı için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının %58 civarında olması, terletme hissini artırabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın saatte 2.9 km hızla esmesi hafif bir serinlik yaratabilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi olabilir. Gün doğumu 07:00'dir. Gün batımı 18:37'dir. Bu saatler arasında açık hava etkinliklerinizi planlamanızı öneririm.