Kocaeli 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Aralık 2025 Cuma günü, Kocaeli'de hava koşulları değişken olacak. Sıcaklık 9°C ile 18°C arasında değişecek. Hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Nem oranı yüksek. Bu, havayı daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı 5-6 km/saat civarında olacak.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025, hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 10°C ile 19°C arasında seyredecek. Pazar günü, 7 Aralık 2025, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önemlidir. Yanlarında ilaç bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmeli.