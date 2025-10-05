HABER

Kocaeli 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 17°C civarında kalacak.

Öğle saatlerinde sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Nem oranı %86 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu 07:01'de, gün batımı ise 18:36'da gerçekleşecek.

Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu dönemde bazı önlemler almak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde yağış ihtimali yüksek. Şemsiye veya su geçirmez kıyafet bulundurmak iyi bir fikir. Gün içinde sıcaklık farkları belirgin olabilir. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarmak pratik olacaktır. Araç kullanırken yol yüzeyinin kayganlaşabileceğini unutmamak önemlidir. Trafik kurallarına dikkat etmek de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek planlamalarınıza yardımcı olacaktır.

