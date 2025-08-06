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Kocaeli 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kocaeli 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Kocaeli'de 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde olacak. 7 Ağustos Perşembe bulutlu ve güneşli. 8 Ağustos Cuma kısmen güneşli. 9 Ağustos Cumartesi ve 10 Ağustos Pazar çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30°C ile 32°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem oranları nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalar vücut ısısının yükselmesine yol açabilir. Baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda mümkünse bulunmamak önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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