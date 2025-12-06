Kocaeli 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişiklik göstermektedir. İzmit'te az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6.8°C ile 13.3°C arasında olacak. Nem oranı %85'tir. Rüzgar hızı 5.9 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:10'da, gün batımı 17:33'te gerçekleşecek.

Kandıra'da hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12.4°C ile 15.8°C arasında değişecek. Nem oranı %94 düzeyinde. Rüzgar hızı 7 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu 08:10, gün batımı ise 17:30 olarak öngörülüyor.

Körfez'de hava kapalı ve bulutlu durumdadır. Sıcaklık 9.8°C ile 15.2°C arasında olacak. Nem oranı %86 seviyesindedir. Rüzgar hızı 5 km/h olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:10'da, gün batımı 17:33'te gerçekleşecek.

Darıca'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 8.4°C ile 13.9°C arasında değişecek. Nem oranı %77 düzeyindedir. Rüzgar hızı 15.5 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu 08:11, gün batımı ise 17:34'tedir.

Gölcük'te hava sisli olacak. Sıcaklık 8.8°C ile 16.6°C arasında değişecek. Nem oranı %98'dır. Rüzgar hızı 4.7 km/h olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:10, gün batımı 17:32'de gerçekleşecek.

Gebze'de hava kapalı ve bulutlu durumdadır. Sıcaklık 12.5°C ile 14.4°C arasında olacak. Nem oranı %82 seviyesindedir. Rüzgar hızı 5.2 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu 08:12'de, gün batımı 17:34'te gerçekleşecek.

7 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 14°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık 7°C ile 12°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçin. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olun. Sisli hava koşullarında trafik kurallarına dikkat edin. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hızınızı azaltmalısınız.