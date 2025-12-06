HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu çeşitli bölgelerde farklılıklar göstermektedir. İzmit az bulutlu, Kandıra ve Körfez bulutlu, Darıca güneşli, Gölcük sisli, Gebze ise kapalı bir hava ile karşılaşacaktır. Sıcaklıklar 6.8°C ile 15.8°C arasında değişecek, nem oranı %77 ile %98 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 4.7 km/h ile 15.5 km/h arasında tahmin ediliyor. Hava koşullarına göre uygun kıyafet ve önlemler alınmalı.

Kocaeli 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişiklik göstermektedir. İzmit'te az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6.8°C ile 13.3°C arasında olacak. Nem oranı %85'tir. Rüzgar hızı 5.9 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:10'da, gün batımı 17:33'te gerçekleşecek.

Kandıra'da hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12.4°C ile 15.8°C arasında değişecek. Nem oranı %94 düzeyinde. Rüzgar hızı 7 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu 08:10, gün batımı ise 17:30 olarak öngörülüyor.

Körfez'de hava kapalı ve bulutlu durumdadır. Sıcaklık 9.8°C ile 15.2°C arasında olacak. Nem oranı %86 seviyesindedir. Rüzgar hızı 5 km/h olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:10'da, gün batımı 17:33'te gerçekleşecek.

Darıca'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 8.4°C ile 13.9°C arasında değişecek. Nem oranı %77 düzeyindedir. Rüzgar hızı 15.5 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu 08:11, gün batımı ise 17:34'tedir.

Gölcük'te hava sisli olacak. Sıcaklık 8.8°C ile 16.6°C arasında değişecek. Nem oranı %98'dır. Rüzgar hızı 4.7 km/h olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:10, gün batımı 17:32'de gerçekleşecek.

Gebze'de hava kapalı ve bulutlu durumdadır. Sıcaklık 12.5°C ile 14.4°C arasında olacak. Nem oranı %82 seviyesindedir. Rüzgar hızı 5.2 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu 08:12'de, gün batımı 17:34'te gerçekleşecek.

7 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 14°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık 7°C ile 12°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçin. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olun. Sisli hava koşullarında trafik kurallarına dikkat edin. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hızınızı azaltmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'
Yılbaşında dikkat: "Ölüm oranı çok yüksek"Yılbaşında dikkat: "Ölüm oranı çok yüksek"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.