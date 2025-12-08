HABER

Kocaeli 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 8 Aralık 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 10°C ile 12°C arasında değişirken, nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 20 km/s civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde değişiklik beklenmiyor; 9 Aralık'ta da benzer hava koşulları sürecek. Hafta ortasında yağışların azalması ve hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlarken uygun kıyafet seçimi önem taşıyor.

Cansu Akalp

Kocaeli'de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı ise yüksek düzeyde kalacak. Rüzgar hızı 20 km/s civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 9 Aralık Salı günü de benzer serin ve hafif yağmurlu hava devam edecek. 10 Aralık Çarşamba günü hava biraz daha ılımanlaşacak. Sıcaklık 12°C civarına çıkacak. Ancak bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Hafta ortasında yağışların azalması bekleniyor. Hava koşullarının daha sakin hale gelmesi olası. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin ve nemli olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir.

Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmanız önemlidir. Bu, gününüzün daha konforlu geçmesini sağlayacaktır.

hava durumu Kocaeli
