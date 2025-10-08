HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü yağmur bekleniyor.

Kocaeli 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Çisenti de olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar etkili olacak.

Perşembe günü yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 11°C ile 15°C arasında kalacak. Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık değerleri 11°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Ayrıca su geçirmeyen giysiler de önemlidir. Rüzgarlı havalarda şemsiye yerine yağmurluk kullanmak daha iyi bir seçenek olur. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak içecekler içmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini gündüz saatlerine almak da iyi bir fikirdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kaza! Çok sayıda yaralı varMersin'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ankara’da rüşvet operasyonu!Ankara’da rüşvet operasyonu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.