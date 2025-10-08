Kocaeli 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Çisenti de olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar etkili olacak.

Perşembe günü yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 11°C ile 15°C arasında kalacak. Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık değerleri 11°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Ayrıca su geçirmeyen giysiler de önemlidir. Rüzgarlı havalarda şemsiye yerine yağmurluk kullanmak daha iyi bir seçenek olur. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak içecekler içmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini gündüz saatlerine almak da iyi bir fikirdir.