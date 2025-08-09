Kocaeli 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 31°C, gece ise 19°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8.59 km hızla esecek. Nem oranının %33 civarında olması tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 10 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 32°C'ye yükselecek. 11 Ağustos Pazartesi günü ise 32°C civarında kalacağı öngörülmektedir. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31°C'ye düşecek. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 30°C'ye düşecek. 15 Ağustos Cuma günü ise sıcaklığın 32°C'ye yükselebileceği tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı dikkate alınmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih edilmesi, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önerilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığı korur ve yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.