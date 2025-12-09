Kocaeli 09 Aralık Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 8.9°C ile 10.6°C arasında bekleniyor. Nem oranı %86 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:15. Gün batımı saati ise 17:34.

10 Aralık Çarşamba günü de hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların 7.8°C ile 10.1°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %85 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak hesaplanmış. Gün doğumu saati yine 08:15. Gün batımı saati 17:34 olarak belirlenmiştir.

Hava koşullarının ılıman ve yağmurlu olması bazı zorluklar yaratabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek iyi bir fikir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korur. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bu, günlük planlarınızı daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.