Kocaeli 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 11 Eylül 2025 Perşembe günü, Kocaeli'de hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Yarın, 12 Eylül Cuma günü hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. Bölgesel düzensiz yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olur. Sıcaklık 19°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %78 seviyelerinde olacak. Rüzgar yine hafif esecek.

Hafta sonu, 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günleri hava koşullarının daha stabil olması bekleniyor. Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağışlar olabilir. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önerilir. Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %65 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmeniz önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler kullanmak sağlığınızı korur. Hava sıcaklıkları değişkenlik gösterebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek konfor sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmelisiniz.