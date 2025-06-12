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Kocaeli 12 Haziran Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kocaeli 12 Haziran Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum olacaktır.

13 Haziran Cuma günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 28°C civarına düşecek. 14 ve 15 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri, hava daha da serinleyerek 25°C seviyelerine inecek. Bu serin hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir ortam sunacaktır.

Bu dönemde, hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanımı, cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Serin günlerde kalın giysiler tercih edilerek, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir.

Rüzgar hızlarının 14-18 km/saat arasında değişmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri sırasında rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle deniz kenarında vakit geçireceklerin, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek dalgalara karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak, serin günlerde kalın giysiler tercih edilmesi önerilir. Bu şekilde, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Hem sıcak hem de serin günlerde sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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