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Kocaeli 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Kocaeli 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında yer alacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C'ye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18°C'ye düşecek. Rüzgarın hızı 28 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve sıcak geçeceği öngörülüyor. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 31°C, 14 Temmuz Pazartesi günü ise 32°C olması bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık yine 31°C civarında olacak. Bu dönemde rüzgar hızı 27-28 km/s arasında değişecektir.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda duracakların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmesi önem taşır.

Rüzgar hızının artmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olmak gereklidir. Sıcak havalarda trafik yoğunluğunun artabileceğini göz önünde bulundurarak, seyahat planlarınıza esneklik eklemeniz faydalı olacaktır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini ve güncel hava tahminlerini takip etmenin planlarınıza yardımcı olacağını unutmamak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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