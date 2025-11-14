Kocaeli 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %82, rüzgar hızı ise 2.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47, gün batımı saati ise 17:42'dir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü sıcaklığın 16°C'ye çıkması öngörülüyor. Ayrıca, az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 16 Kasım Pazar günü puslu güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 17°C civarında olacak. 17 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı 20°C'ye ulaşacak. Puslu güneşli hava devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceği unutulmamalıdır. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gereklidir. Bu, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesinin azalabileceği dikkate alınarak trafikte dikkatli olunmalıdır.

Rüzgar hızının düşük seviyelerde olması açık hava etkinlikleri için elverişli bir durum sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar. Hava koşullarının sağlığınızı etkilememesi için yeterli sıvı alımına özen gösterin. Gerekli koruyucu önlemleri almayı unutmayın.