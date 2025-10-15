Kocaeli 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

15 Ekim 2025 Çarşamba günü Kocaeli'de hava koşulları yağışlı bir sistemin etkisiyle değişkenlik gösterecek. İzmit ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18-20°C arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 12-14°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında değişecek.

16 Ekim 2025 Perşembe günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Yer yer kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı yine 18-20°C, gece sıcaklığı 12-14°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında seyredecek.

17 Ekim 2025 Cuma günü, hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların azalması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 21-23°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 13-15°C arasında seyredecek. Nem oranı düşecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında devam edecek.

18 Ekim 2025 Cumartesi günü, hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Puslu, güneşli bir hava hakim olacak. Yağışların neredeyse tamamen ortadan kalkması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 22-24°C, gece sıcaklıkları da 14-16°C civarında olacak. Nem oranı daha da düşecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında kalacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Nem oranı yüksek günlerde, solunum yolu rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklarda, kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını koruyacaktır.