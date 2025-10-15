HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de, 15-18 Ekim 2025 tarihleri arasında hava koşulları değişkenlik gösterecek. 15-16 Ekim'de yer yer sağanak yağışlar beklenirken, gündüz sıcaklıkları 18-20°C, gece sıcaklıkları ise 12-14°C arasında kalacak. 17 Ekim'de hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 21-23°C civarına çıkacak. 18 Ekim'de ise güneşli bir hava bekleniyor. Nem oranı yüksek günlerde, su geçirmez giysiler tercih edilmeli ve dikkatli olunmalıdır.

Kocaeli 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

15 Ekim 2025 Çarşamba günü Kocaeli'de hava koşulları yağışlı bir sistemin etkisiyle değişkenlik gösterecek. İzmit ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18-20°C arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 12-14°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında değişecek.

16 Ekim 2025 Perşembe günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Yer yer kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı yine 18-20°C, gece sıcaklığı 12-14°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında seyredecek.

17 Ekim 2025 Cuma günü, hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların azalması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 21-23°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 13-15°C arasında seyredecek. Nem oranı düşecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında devam edecek.

18 Ekim 2025 Cumartesi günü, hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Puslu, güneşli bir hava hakim olacak. Yağışların neredeyse tamamen ortadan kalkması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 22-24°C, gece sıcaklıkları da 14-16°C civarında olacak. Nem oranı daha da düşecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında kalacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Nem oranı yüksek günlerde, solunum yolu rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklarda, kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...
Bunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldıBunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.